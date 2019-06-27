В отношении жительницы рязанского села Новоселки возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-27T13:23:11+03:00

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Рязанская полиция возбудила уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. Поводом для уголовного преследования стали материалы прокурорской проверки, направленные в УМВД прокурором Рязанского района Дмитрием Булаевым.

Установлено, что в марте этого года жительница села Новоселки Рязанского района поставила на учет по месту своей регистрации жителя Таджикистана 1995 года рождения. По указанному адресу мужчина не проживал.

Теперь женщине, решивший немного подзаработать в обход закона, грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU