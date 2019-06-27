2019-06-27T13:00:07+03:00
Общество

В одном из районов Рязанской области закрывается налоговая служба

Местные жители смогут получить государственные услуги в ИФНС в поселке Шилово или в МФЦ
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В поселке Ухолово прекращает работу территориально-обособленное рабочее место инспекции ФНС №10 по Рязанской области. Об этом главе администрации Ухоловского района Анатолию Зуеву письменно сообщило руководство межрайонной инспекции.

С 1 июля все государственные услуги ФНС налогоплательщики Ухоловского района могут получить по следующим адресам:

- центральный офис межрайонной ИФНС России №10 по Рязанской области по адресу: поселок Шилово, улица 8 марта, дом №3;

- ухоловский отдел МФЦ Рязанской области (Ухолово, улица Советская, 15), а также на портале госуслуг.

Кроме того, налогоплательщики могут позвонить в единый контакт-центр ФНС России по номеру 8 800 222 2222 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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