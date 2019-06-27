В Шацком районе жители только жалуются властям, но ничего не предлагают

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-27T12:12:46+03:00

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Администрация Шацкого района подвела итоги работы с обращениями граждан к властям за второй квартал 2019 года, сообщается на сайте муниципального образования.

По сравнению с первым кварталом этого года общее количество обращений увеличилось с 251 до 273. Это связано с приездом в район отдыхающих и дачников. Людей больше всего интересуют жилищно-коммунальная и социальная сферы. Проблемы ЖКХ, экономики, ремонта и содержания дорог составили значительную долю как среди письменных, так и среди устных обращений.

«Большое количество таких обращений из года в год, к сожалению, свидетельствует о том, что в ряде случаев многие проблемы решаются недостаточно оперативно, вызывая справедливые нарекания населения», - говорится в сообщении районных властей.

Как отмечают в районной администрации, по форме все обращения – это жалобы и заявления. Ни одного предложения от населения не поступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU