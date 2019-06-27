2019-06-27T11:52:16+03:00
Общество

В Рязани за год лишили свидетельств 12 коммерческих перевозчиков

Управление транспорта администрации города ведет слежку за нарушителями графика движения через ГЛОНАСС
Сергей ЮРЧЕНКО
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C 2021 года рязанские маршрутки можно будет заставить соблюдать расписаниеC 2021 года рязанские маршрутки можно будет заставить соблюдать расписаниеФото: Владимир ФРОЛОВ
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На заседании Рязанской городской думы 27 июня депутат Петр Пыленок задал вопрос администрации города, какие меры принимаются для соблюдения коммерческими автобусами и маршрутками графика движения. Отвечая ему, начальник управления транспорта Андрей Михно признался, что по закону может установить для частных перевозчиков расписания только в 2021 году. Но сотрудники управления ежедневно проводят контроль их работы с помощью системы ГЛОНАСС, заверил чиновник.

– И вы хотя бы к кому-то применили санкции за нарушения, чтобы другие знали об этом и боялись? – поинтересовался депутат Сергей Еремин.

– Да, за 2018 год 12 раз мы аннулировали свидетельства перевозчиков, зафиксировав нарушения ими своих обязательств, – подтвердил Андрей Михно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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