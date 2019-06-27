В Рязани за год лишили свидетельств 12 коммерческих перевозчиков
На заседании Рязанской городской думы 27 июня депутат Петр Пыленок задал вопрос администрации города, какие меры принимаются для соблюдения коммерческими автобусами и маршрутками графика движения. Отвечая ему, начальник управления транспорта Андрей Михно признался, что по закону может установить для частных перевозчиков расписания только в 2021 году. Но сотрудники управления ежедневно проводят контроль их работы с помощью системы ГЛОНАСС, заверил чиновник.
– И вы хотя бы к кому-то применили санкции за нарушения, чтобы другие знали об этом и боялись? – поинтересовался депутат Сергей Еремин.
– Да, за 2018 год 12 раз мы аннулировали свидетельства перевозчиков, зафиксировав нарушения ими своих обязательств, – подтвердил Андрей Михно.
ИСТОЧНИК KP.RU