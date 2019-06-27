Лучших выпускников Рязани наградили в городской администрации

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-27T09:49:30+03:00

Изменить размер текста: A A

26 июня в администрации города наградили лучших выпускников школ 2019 года «Золотое наследие Рязани». Пришли на торжественное мероприятие 42 выпускника. Все они имеют высокие достижения в интеллектуальной, спортивной, общественной сферах деятельности.

Фото: администрация Рязани.

- Этот праздник мы неслучайно называем «Золотое наследие Рязани» – здесь собрались лучшие из лучших, – обратилась к собравшимся и.о. главы администрации Елена Сорокина. - Вместе с вами мы сделаем Рязань городом комфортным, городом в котором хочется жить и работать, создавать семью.

Фото: администрация Рязани.

Всех выпускников торжественно наградили памятными подарками от администрации города, а их родители получили Благодарственные письма.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сасовский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов

Парень собирается стать врачом (подробнее).

Рязанский музыкальный колледж имени братьев Пироговых отметил 100-летний юбилей

Его богатая история наполнена яркими событиями, именами выдающихся педагогов и выпускников (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU