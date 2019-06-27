Лучших выпускников Рязани наградили в городской администрации
26 июня в администрации города наградили лучших выпускников школ 2019 года «Золотое наследие Рязани». Пришли на торжественное мероприятие 42 выпускника. Все они имеют высокие достижения в интеллектуальной, спортивной, общественной сферах деятельности.
Фото: администрация Рязани.
- Этот праздник мы неслучайно называем «Золотое наследие Рязани» – здесь собрались лучшие из лучших, – обратилась к собравшимся и.о. главы администрации Елена Сорокина. - Вместе с вами мы сделаем Рязань городом комфортным, городом в котором хочется жить и работать, создавать семью.
Фото: администрация Рязани.
Всех выпускников торжественно наградили памятными подарками от администрации города, а их родители получили Благодарственные письма.
Фото: администрация Рязани.
Фото: администрация Рязани.
Фото: администрация Рязани.
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