2019-06-27T09:49:30+03:00
Общество

Лучших выпускников Рязани наградили в городской администрации

Родители ребят получили от властей города Благодарственные письма [фото]
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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26 июня в администрации города наградили лучших выпускников школ 2019 года «Золотое наследие Рязани». Пришли на торжественное мероприятие 42 выпускника. Все они имеют высокие достижения в интеллектуальной, спортивной, общественной сферах деятельности.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

- Этот праздник мы неслучайно называем «Золотое наследие Рязани» – здесь собрались лучшие из лучших, – обратилась к собравшимся и.о. главы администрации Елена Сорокина. - Вместе с вами мы сделаем Рязань городом комфортным, городом в котором хочется жить и работать, создавать семью.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Всех выпускников торжественно наградили памятными подарками от администрации города, а их родители получили Благодарственные письма.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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