2019-06-27T09:40:31+03:00
Общество

Ректора РГУ суд снова оставил под домашним арестом

На этот раз сразу на два месяца
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Минаев обвиняется в хищении бюджетных денег вместе с проректором Еленой Кирьяновой.Минаев обвиняется в хищении бюджетных денег вместе с проректором Еленой Кирьяновой.
Изменить размер текста:

26 июня Советский районный суд принял решение оставить ректору РГУ им. С.А. Есенина Минаева под домашним арестом. Напомним, руководитель вуза обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Андрея Минаева арестовали еще в начале апреля, и тогда суд по ходатайству следователя отправил его под домашний арест. В мае, когда срок ареста истек, суд избрал ту же меру пресечения. Теперь ее тоже продлили, но уже на два месяца.

Сам ректор и его адвокаты при этом просили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде или на запрет определенных действий.

При домашнем аресте человек не может пользоваться телефоном, почтой, интернетом или какими-либо еще средствами связи. Общение – только с родственниками и сотрудниками правоохранительных органов. Выход из дома без письменного разрешения запрещен. Перед тем, как звонить в скорую, полицию или службу спасения, нужно сообщить в контролирующий орган.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Скопине юноша разогнался и перевернулся на ВАЗ-2115
Лучших выпускников Рязани наградили в городской администрации
Глава МЧС прилетел в Рязанскую область из-за селецкого пожара
Владимир Никешкин: В Рязани всего 8 нормальных бассейнов, а в Ижевске их 50
Этим летом в Рязани реконструируют ЦКПиО
Рязанские хирурги спасли полуторагодовалого малыша с перитонитом
В четверг на четырех улицах Рязани отключат электричество
«Ростелеком» успешно отразил кибератаки во время проведения «прямой линии» с Владимиром Путиным
В Рязани депутаты одобрили участок для новой школы в Кальном
Власти Рязани просят горожан не пить из нового фонтана
Рязанские путешественники показали СМИ свою престижную награду
Рязанцы выбирают народный логотип для регионального оператора
1 июля стартует большая рязанская экспедиция на Аляску