Ректора РГУ суд снова оставил под домашним арестом

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-27T09:40:31+03:00

На этот раз сразу на два месяца

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26 июня Советский районный суд принял решение оставить ректору РГУ им. С.А. Есенина Минаева под домашним арестом. Напомним, руководитель вуза обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Андрея Минаева арестовали еще в начале апреля, и тогда суд по ходатайству следователя отправил его под домашний арест. В мае, когда срок ареста истек, суд избрал ту же меру пресечения. Теперь ее тоже продлили, но уже на два месяца.

Сам ректор и его адвокаты при этом просили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде или на запрет определенных действий.

При домашнем аресте человек не может пользоваться телефоном, почтой, интернетом или какими-либо еще средствами связи. Общение – только с родственниками и сотрудниками правоохранительных органов. Выход из дома без письменного разрешения запрещен. Перед тем, как звонить в скорую, полицию или службу спасения, нужно сообщить в контролирующий орган.

ИСТОЧНИК KP.RU