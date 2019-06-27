2019-06-27T06:29:20+03:00
Общество

Этим летом в Рязани реконструируют ЦКПиО

В парке благоустроят территорию вокруг Зеленого театра и установят колесо обозрения
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Этим летом часть Центрального парка культуры и отдыха реконструируют, сообщает пресс-служба администрации города. В частности, за счет инвестора в центре парка установят колесо обозрения. По поручению зампреда правительства Рязанской области Евгения Беленецкого, городские власти рассмотрят несколько вариантов установки аттракциона для максимального сохранения зеленых насаждений.

Кроме того, будет благоустроена территория вокруг Зеленого театра, который полностью восстановят в этом году, установят дополнительное освещение.

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Администрация опровергает связь между двумя этими событиями (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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