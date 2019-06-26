В четверг на четырех улицах Рязани отключат электричество
27 июня в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения — валка аварийного дерева в охранной зоне воздушной линии.
В четверг с 09:30 до 12:30 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Шаповская, дома 1-88;
- улина Хиринская, дома 1-26а;
- улица Коняева, д. 52, 54;
- улица Дашковская, дома 48-54 (четная сторона).
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ИСТОЧНИК KP.RU