В четверг на четырех улицах Рязани отключат электричество

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-26T17:51:20+03:00

Вся проблема в одном аварийном дереве, которое власти намерены спилить

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27 июня в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения — валка аварийного дерева в охранной зоне воздушной линии.

В четверг с 09:30 до 12:30 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Шаповская, дома 1-88;

- улина Хиринская, дома 1-26а;

- улица Коняева, д. 52, 54;

- улица Дашковская, дома 48-54 (четная сторона).

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ИСТОЧНИК KP.RU