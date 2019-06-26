Власти Рязани просят горожан не пить из нового фонтана
26 июня возле нового светомузыкального фонтана на Московском шоссе (перед бывшим кинотеатром «Москва») установили табличку с призывами к горожанам соблюдать правила поведения и безопасности. Они составлены с учетом двухнедельного опыта работы сооружения: фонтан торжественно открыли 12 июня, «Комсомолка» публиковала видео его запуска.
Беготня детворы сквозь фонтан наблюдается почти каждый жаркий вечерФото: Владимир ФРОЛОВ
Администрация Рязани призывает горожан не вставать на струи воды, не отклонять и не перекрывать их, не мусорить, не выгуливать вокруг фонтана собак, не кататься через фонтан на велосипедах, не устраивать пикники на окружающих газонах и не распивать по вечерам спиртные напитки. А главное – не давать детям пить воду из фонтана, так как она техническая.
ИСТОЧНИК KP.RU