Власти Рязани просят горожан не пить из нового фонтана

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-26T16:55:15+03:00

Сидеть на струях и кататься сквозь него на велосипедах тоже не рекомендуют

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26 июня возле нового светомузыкального фонтана на Московском шоссе (перед бывшим кинотеатром «Москва») установили табличку с призывами к горожанам соблюдать правила поведения и безопасности. Они составлены с учетом двухнедельного опыта работы сооружения: фонтан торжественно открыли 12 июня, «Комсомолка» публиковала видео его запуска.

Беготня детворы сквозь фонтан наблюдается почти каждый жаркий вечерФото: Владимир ФРОЛОВ

Администрация Рязани призывает горожан не вставать на струи воды, не отклонять и не перекрывать их, не мусорить, не выгуливать вокруг фонтана собак, не кататься через фонтан на велосипедах, не устраивать пикники на окружающих газонах и не распивать по вечерам спиртные напитки. А главное – не давать детям пить воду из фонтана, так как она техническая.

ИСТОЧНИК KP.RU