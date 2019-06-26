Рязанские путешественники показали СМИ свою престижную награду
Местному отделению Русского географического общества вручили в Сочи «Хрустальный компас» за проект «Русские дороги Аляски»
Михаил Малахов и Виктор Шляхин с «Хрустальным компасом» в музее путешественниковФото: Владимир ФРОЛОВ
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Председатель рязанского отделения Русского географического общества Михаил Малахов и исполнительный директор Виктор Шляхин показали журналистам престижную награду, полученную ими в Сочи. За исполнение проекта «Русские дороги Аляски».рязанцев отметили «Хрустальным компасом», который называют российским «географическим Оскаром».
Посмотреть и потрогать компас, действительно изготовленный из куска горного хрусталя, можно было на пресс-конференции по поводу новой рязанской экспедиции на Аляску – для изучения русских крепостей XIX века.
ИСТОЧНИК KP.RU