2019-06-26T16:24:16+03:00
Общество

Рязанские путешественники показали СМИ свою престижную награду

Местному отделению Русского географического общества вручили в Сочи «Хрустальный компас» за проект «Русские дороги Аляски»
Владимир ФРОЛОВ
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Михаил Малахов и Виктор Шляхин с «Хрустальным компасом» в музее путешественниковМихаил Малахов и Виктор Шляхин с «Хрустальным компасом» в музее путешественниковФото: Владимир ФРОЛОВ
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Председатель рязанского отделения Русского географического общества Михаил Малахов и исполнительный директор Виктор Шляхин показали журналистам престижную награду, полученную ими в Сочи. За исполнение проекта «Русские дороги Аляски».рязанцев отметили «Хрустальным компасом», который называют российским «географическим Оскаром».

Посмотреть и потрогать компас, действительно изготовленный из куска горного хрусталя, можно было на пресс-конференции по поводу новой рязанской экспедиции на Аляску – для изучения русских крепостей XIX века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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