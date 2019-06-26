Рязанские путешественники показали СМИ свою престижную награду

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-26T16:24:16+03:00

Михаил Малахов и Виктор Шляхин с «Хрустальным компасом» в музее путешественников Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Председатель рязанского отделения Русского географического общества Михаил Малахов и исполнительный директор Виктор Шляхин показали журналистам престижную награду, полученную ими в Сочи. За исполнение проекта «Русские дороги Аляски».рязанцев отметили «Хрустальным компасом», который называют российским «географическим Оскаром».

Посмотреть и потрогать компас, действительно изготовленный из куска горного хрусталя, можно было на пресс-конференции по поводу новой рязанской экспедиции на Аляску – для изучения русских крепостей XIX века.

ИСТОЧНИК KP.RU