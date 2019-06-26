Рязанцы выбирают народный логотип для регионального оператора

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-26T15:51:08+03:00

В интернете идет голосование: как будут выглядеть вывески, спецавтомобили и контейнерные площадки компании «Эко-Пронск», решит сам народ

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Каждый рязанец может повлиять на то, какой логотип появится вскоре на автомобилях, вывесках и оборудовании компании «Эко-Пронск», выигравшей конкурс и ставшей региональным оператором по обращению с коммунальными отходами.

Конкурсная комиссия из профессиональных художников, дизайнеров, урбанистов и преподавателей творческих профессий в рязанских вузах отобрала 10 самых интересных работ, присланных в течение месяца. Среди авторов есть дизайнеры из других российских и даже зарубежных городов – например, из бывшей столицы Казахстана, города Алматы.

Народное голосование проходит на платформе социальной сети ВКонтакте в официальной группе регионального оператора.

Итоги конкурса планируется подвести 5 июля. Лауреаты будут награждены ценными призами.

– Мы хотим, чтобы логотип компании выбрали сами жители нашей области. Данное изображение будет использоваться на городских строениях, специальном оборудовании, в том числе спецавтомобилях, контейнерах, в СМИ и так далее. Это один из тех образов, который будет формировать облик нашего с вами города. Мнение рязанцев по этому поводу очень важно для нас, – рассказал генеральный директор ООО «Эко-Пронск» Валерий Матюхин.

Региональный оператор по обращению с отходами – это организация, которая осуществляет сбор, перевозку и утилизацию твердых коммунальных отходов в регионе. Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в Рязанской области было подписано в феврале 2019 года с компанией «Эко-Пронск», работающей с 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU