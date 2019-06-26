1 июля стартует большая рязанская экспедиция на Аляску

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-26T15:44:23+03:00

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1 июля из Рязани стартует новая экспедиция на полуостров Аляска, организованная местным отделением Русского географического общества. Она подытожит 10-летние исследования Аляски, ведущиеся с 2009 года по инициативе Героя России, рязанского полярника Михаила Малахова.

В предыдущие годы исследователи повторили путь русского путешественника Лаврентия Загоскина, разыскали места проживания родившегося на рязанской земле святого Германа Аляскинского, нанесли на карты маршруты промышленников и купцов XIX века. Теперь 34 участника экспедиции проплывут более 3000 км по Тихому океану вдоль берегов Америки, разыскивая следы старых русских крепостей.

– С нами будут энтузиасты и ученые из Тулы, Архангельска, Самары, Уфы, Воронежа, друзья из Чехии и Сан-Франциско, – рассказал Михаил Малахов. – По плану путешествие продлится более 50 дней. Крепости нанесены на старые карты, но во времена спутниковой навигации пока еще никто точно не определял их координаты. Мы сделаем это первыми.

Каждые 2-3 дня путешественники намерены записывать видеорепортажи из ключевых точек маршрута и информировать рязанские СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU