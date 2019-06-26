2019-06-26T16:03:31+03:00
Происшествия

Подожженный рязанец скончался, а свидетеля преступления госпитализировали с «огнестрелом»

Последний находится в состоянии средней тяжести
Антон КОНОВАЛОВ
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В Сараевскую ЦРБ 19 июня поступил мужчина с побоями и огнестрельным ранением - дробью повреждена правая голень. Как сообщает издательство «Пресса» со слов хирурга Александра Гончарова, его состояние - средней тяжести.

Отмечается, что пациент – свидетель преступления. Это его друга 16-го числа облили бензином и подожгли. За жизнь потерпевшего, получившего ожоги 70% поверхности тела, боролись врачи Областной клинической больницы, однако 25 июня 40-летний мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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