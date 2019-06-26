Ради «Большого выпускного» в Рязани перекроют несколько центральных улиц

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-26T14:41:20+03:00

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С 23.00 27 июня до 17.00 29 июня закроют движение транспорта в центре Рязани. Из-за проведения праздника «Большой выпускной 2019» нельзя будет проехать по Соборной площади, ул. Соборной (участок между ул. Ленина и ул. Кремлевский Вал), ул. Петрова и ул. Некрасова.

В связи с этими ограничениями троллейбусы №1 будут разворачиваться на площади Мичурина, а маршрутные такси №41 будут курсировать по улицам Ленина и Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU