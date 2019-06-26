В Рязани ищут мужчину, который бесследно пропал из пассажирского поезда
Вячеслав Залога ехал в поезде сообщением Караганда - Москва
На фото Вячеслав Залога.
Изменить размер текста:
Полицейские рязанского ЛО МВД России на транспорте проводят проверку по факту безвестного исчезновения с поезда №083 «Караганда – Москва» гражданина Залога Вячеслава Станиславовича, 1944 года рождения.
По предварительным данным, мужчина ехал в вагоне №37 и исчез 18 июня.
Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшего мужчины, просьба сообщать по телефонам: 8 (4912) 39-30-38, 37-32-50.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязанской области с воскресенья ищут пропавшего мужчину
Поиски осложняются тем, что мужчина не ориентируется в пространстве (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU