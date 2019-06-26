В Рязани ищут мужчину, который бесследно пропал из пассажирского поезда

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-26T13:57:27+03:00

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Полицейские рязанского ЛО МВД России на транспорте проводят проверку по факту безвестного исчезновения с поезда №083 «Караганда – Москва» гражданина Залога Вячеслава Станиславовича, 1944 года рождения.

По предварительным данным, мужчина ехал в вагоне №37 и исчез 18 июня.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшего мужчины, просьба сообщать по телефонам: 8 (4912) 39-30-38, 37-32-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU