В больнице №10 открыли после ремонта родильный дом
Обновленный роддом рязанской больницы №10 принял первых пациенток, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Отмечается, что ремонт в роддоме сделали за счет собственных денег больницы и помощи спонсоров.
Фото: минздрав Рязанской области.
В родовом отделении все родильные залы – индивидуальные. Специально для того, чтобы при родах присутствовал муж либо близкий родственник.
Кроме того, взамен многоместных палат в больнице создали двухместные, с комфортными санитарными комнатами.
Фото: минздрав Рязанской области.
«Родильный дом полностью оснащен современным оборудованием. Квалифицированные специалисты окажут медицинскую помощь на высоком уровне», - говорится в сообщении минздрава.
Фото: минздрав Рязанской области.
Фото: минздрав Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU