В больнице №10 открыли после ремонта родильный дом

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-26T13:24:37+03:00

В медучреждении появились двухместные и индивидуальные палаты

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Обновленный роддом рязанской больницы №10 принял первых пациенток, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Отмечается, что ремонт в роддоме сделали за счет собственных денег больницы и помощи спонсоров.

Фото: минздрав Рязанской области.

В родовом отделении все родильные залы – индивидуальные. Специально для того, чтобы при родах присутствовал муж либо близкий родственник.

Кроме того, взамен многоместных палат в больнице создали двухместные, с комфортными санитарными комнатами.

Фото: минздрав Рязанской области.

«Родильный дом полностью оснащен современным оборудованием. Квалифицированные специалисты окажут медицинскую помощь на высоком уровне», - говорится в сообщении минздрава.

Фото: минздрав Рязанской области.

Фото: минздрав Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU