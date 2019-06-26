В четверг в магазинах по всей Рязанской области запрещена продажа алкоголя
День молодежи официально в числе праздников, в которые действует этот запрет
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В четверг, 27 июня, отмечается День молодежи, а потому в магазинах по всей Рязанской области будет запрещена продажа алкоголя, напоминает региональное министерство промышленности и экономического развития.
Ограничение ввели восемь лет назад специальным Законом Рязанской области. Однако запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя в организациях, оказывающих услуги общественного питания – то есть в кафе и ресторанах его можно будет купить.
Напомним, что в День молодежи в Рязани пройдет ряд мероприятий: программа праздника в облцентре здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU