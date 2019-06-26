В День молодежи рязанцы смогут пообщаться со звездой высшей лиги КВН Максимом Киселевым

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-26T12:12:41+03:00

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В четверг, 27 июня в Рязани будут отмечать День молодежи, сообщает пресс-служба горадминистрации. Программа праздника довольно насыщенна: тут и масса интересных и бесплатных лекций на свежем воздухе, и встреча с главой региона.

Правда, попасть на последнюю смогут лишь те, кто зарегистрировался заранее. Причем прием «заявок» завершился до того, как информацию о встрече опубликовали на официальном сайте администрации города.

Программа:

10:00 – большая зарядка на Лыбедском бульваре (нижний сквер у памятника Евпатию Коловрату). Проведут ее профессиональные тренеры;

14:00 – встреча с губернатором Николаем Любимовым (регистрация закрыта, вход по приглашениям);

15:00 – выступление команды КВН «Умные люди» (вход свободный).

Далее – открытый лекторий, который организуют на Лыбедском бульваре (вход свободный):

16:40 –«#яздесь: маленький город больших digital возможностей». Лектор Наталья Семагина, директор по маркетингу агентства «Emailmatrix»;

17:20 – «Жизнь в Смоленске, карьера в Москве!» Чемпион Высшей лиги КВН и актер шоу «Однажды в России» Максим Киселев расскажет, почему остается в родном городе, притом, что востребован в столице;

18:00 – «Работа со смыслом: как запускать социально значимые проекты». Лектор Елена Пуляева, сооснователь проектов «Люди с опытом», «Sobaken Store», соучредитель агентства «EMAILMATRIX»;

18:50 – «Об арфистке, смысле, языке, брендах, словах, которые важнее дела, уличных фонарях и всяком». Лектор Никита Астахов, бренд-стратег, креативный директор проекта Бренд «Рязань»

19:40 – «Про «Колыму» Дудя, комиксы, спектакли и других способах рассказать о сложном». Лектор Константин Андреев, руководитель образовательного центра Музея истории ГУЛАГа.

Подробнее о темах лекций здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU