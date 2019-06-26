2019-06-26T11:53:07+03:00
Общество

Рязанцев, чьи строения на улице Урицкого скоро снесут, просят забрать вещи

В областном центре продолжаются работы по сносу бесхозных сараев и других строений
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25 июля в Рязани по адресу: улица Урицкого, дом №6/106 будут сносить «бесхозные строения». Тех, кто пользуются этими строениями просят забрать содержимое, а также снять запорные устройства (замки) с дверей.

Отметим, что по указанному адресу находится четырехэтажный многоквартирный дом 1961 года постройки.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Те, кто пользуются «бесхозными строениями», могут позвонить по телефону (4912) 25-34-54, чтобы получить более конкретную информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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