В Рязанской области с воскресенья ищут пропавшего мужчину
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Сапожковском районе пропал 70-летний Николай Голованов.
Николай Николаевич живет в селе Красное и исчез еще в воскресенье, 23 июня. Поиски осложняются тем, что мужчина нездоров – он не ориентируется в пространстве!
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.
Особая примета – небольшая бородка.
Был одет в темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, черные босоножки.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Николая Голованова, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU