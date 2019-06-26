В Рязанской области с воскресенья ищут пропавшего мужчину

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-26T10:58:09+03:00

Поиски осложняются тем, что мужчина не ориентируется в пространстве

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Сапожковском районе пропал 70-летний Николай Голованов.

Николай Николаевич живет в селе Красное и исчез еще в воскресенье, 23 июня. Поиски осложняются тем, что мужчина нездоров – он не ориентируется в пространстве!

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.

Особая примета – небольшая бородка.

Был одет в темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, черные босоножки.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Николая Голованова, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU