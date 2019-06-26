2019-06-26T10:25:38+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в рязанской Песочне

Столкнулись Kia Rio и Audi A6
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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25 июня на улице Верхняя в Рязани случилась авария – у дома №50 столкнулись Kia Rio и Audi A6. Как сообщает пресс-служба УМВД, 38-летняя жительница города на Kia, поворачивая налево, не уступила дорогу Audi 34-летнего рязанца.

В результате пострадали три человека: оба водителя и 24-летняя пассажирка автомобиля корейской марки поступили в медицинское учреждение.

Всего за сутки в 7 ДТП на территории региона различные травмы получили 9 человек. 8 водителей автоинспекторы задержали в состоянии опьянения.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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