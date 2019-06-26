В Рязани нашли подозреваемого в убийстве 1,5-годичной давности

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-26T10:01:33+03:00

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Следователи Железнодорожного района Рязани закончили расследование уголовного дела по убийству, совершенному еще в январе 2018 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Тогда в сгоревшей квартире на улице Гагарина облцентра нашли тело 54-летнего хозяина – на трупе были признаки насильственной смерти. Подозреваемого долго не удавалось найти, однако теперь его задержали – это 34-лений знакомый убитого.

Вечером того злополучного дня мужчины выпивали, поссорились из-за ерунды, и гость схватился за нож – несколько раз ударил старшего товарища в шею и голову. Хозяин скончался на месте, а гость поджег квартиру, вышел и запер дверь ее на ключ.

Следователи собрали необходимые для обвинения доказательства, задержанный уже признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU