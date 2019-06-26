«Нашедшего» телефон рязанца отправили в колонию строгого режима
В Рязани местного жителя привлекли к ответственности за кражу мобильного телефона, хотя тот утверждал, что нашел «бесхозный» гаджет. Так как мужчина был неоднократно судим, его приговорили к реальному сроку – 2 годам колонии строгого режима.
В июле 2018-го жертвой преступления знакомый рецидивиста. После совместной попойки он вышел проводить на лестничную площадку товарища, который собрался домой, и обронил свой Xiaomi. Когда хозяин вернулся в квартиру, гость недолго думая подобрал смартфон и сдал его в ломбард.
Услышав приговор, осужденный подал апелляцию, настаивая, что «похищать телефон не хотел, а просто его нашел». Однако областная инстанция оставила решение районной без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU