2019-06-26T09:44:39+03:00
Происшествия

«Нашедшего» телефон рязанца отправили в колонию строгого режима

Осужденный и прежде не был чист перед законом
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани местного жителя привлекли к ответственности за кражу мобильного телефона, хотя тот утверждал, что нашел «бесхозный» гаджет. Так как мужчина был неоднократно судим, его приговорили к реальному сроку – 2 годам колонии строгого режима.

В июле 2018-го жертвой преступления знакомый рецидивиста. После совместной попойки он вышел проводить на лестничную площадку товарища, который собрался домой, и обронил свой Xiaomi. Когда хозяин вернулся в квартиру, гость недолго думая подобрал смартфон и сдал его в ломбард.

Услышав приговор, осужденный подал апелляцию, настаивая, что «похищать телефон не хотел, а просто его нашел». Однако областная инстанция оставила решение районной без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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