Умерла известная рязанская мастерица декоративно-прикладного искусства Татьяна Винокурова

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-26T09:36:21+03:00

Коллектив областного научно-методического центра народного творчества глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной

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На 74-ом году жизни скончалась мастер декоративно-прикладного искусства из села Подвязье Рязанского района Винокурова Татьяна Николаевна. Коллектив Рязанского областного научно-методического центра народного творчества глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

СПРАВКА «КП»

Татьяна Винокурова родилась в 1946 году в Мурманске. Декоративно-прикладным творчеством стала заниматься еще в юности, и изучила все виды рукоделия: вязание крючком и на спицах, кройку и шитье, моделирование, машинную вышивку, вышивку крестом, художественную вышивку, макраме.

В 2003 году Татьяна Николаевна приехала в Рязанский район и поселилась в селе Подвязье.

С 2005 по 2010 год руководила кружком декоративно-прикладного творчества «Плетенка» в Подвязевском Доме культуры. Не раз проводила мастер-классы по кружевоплетению.

В 2012 году Татьяна Николаевна освоила новое направление в кружевном искусстве — «михайловское кружево».

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ИСТОЧНИК KP.RU