На границе двух районов Рязанской области установили въездной знак
На границе Рязанского и Захаровского районов установили въездной знак, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». Отмечается, что с такой инициативой вышли жители села Высокое.
Благодаря программе поддержки местных инициатив в Рязанской области из регионального бюджета на установку знака направили 348 тысяч рублей, еще 70 тысяч рублей поступили из местного бюджета, а 45 тысяч собрали сами сельчане.
«Подрядная организация работы по установке въездного знака выполнила качественно и в срок», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на установку знака готовы были потратить максимум 806 тысяч рублей. Планировалось, что порядка 600 тысяч оплатит областной бюджет, около 120 тысяч - районный, еще более 80 тысяч это «добровольные пожертвования граждан».
ИСТОЧНИК KP.RU