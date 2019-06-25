2019-06-25T17:44:32+03:00
Общество

На границе двух районов Рязанской области установили въездной знак

Сооружения установили благодаря программе поддержки местных инициатив
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Местные жители собрали несколько десятков тысяч рублей и внесли лепту в установку знака.Местные жители собрали несколько десятков тысяч рублей и внесли лепту в установку знака.
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На границе Рязанского и Захаровского районов установили въездной знак, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». Отмечается, что с такой инициативой вышли жители села Высокое.

Благодаря программе поддержки местных инициатив в Рязанской области из регионального бюджета на установку знака направили 348 тысяч рублей, еще 70 тысяч рублей поступили из местного бюджета, а 45 тысяч собрали сами сельчане.

«Подрядная организация работы по установке въездного знака выполнила качественно и в срок», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на установку знака готовы были потратить максимум 806 тысяч рублей. Планировалось, что порядка 600 тысяч оплатит областной бюджет, около 120 тысяч - районный, еще более 80 тысяч это «добровольные пожертвования граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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