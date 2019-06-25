2019-06-25T17:42:36+03:00
Недвижимость

В среду в Рязани будут отключать и свет, и воду

Блага цивилизации исчезнут на 6,5 часов
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В среду, 26 июня, в Рязани будут отключать электроэнергию и холодную воду, сообщает пресс-служба областного центра. Первое вызвано необходимостью обрезать деревья в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, второе – капитальным ремонтом внутридомовой системы холодного водоснабжения.

В итоге холодной воды в среду не будет с 9.30 до 16.00 на улице Тимакова – в домах 6к1, 6к2 и 8к1.

Электроэнергию 26 июня с 9.30 до 16.00 отключат по адресам:

– Московское шоссе, дома со 2 по 88;

– Шоссейный переулок, дома с 1 по 20;

– улица Михайловские Ямки, дома с 2 по 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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