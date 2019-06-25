2019-06-25T17:07:41+03:00
Общество

Частично открыто движение по улице Грибоедова в Рязани

Укладка основного слоя асфальта будет проводиться ночью
Иван АНТОНОВ
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Всего несколько дней назад улица Грибоедова выглядела так.Всего несколько дней назад улица Грибоедова выглядела так.Фото: Павел АВЕРИН
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25 июня ограничение движения транспорта снято от сквера 26 Бакинских комиссаров до площади Свободы со стороны улицы Скоморошинской. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

На этом участке уже капитально отремонтирована теплотрасса и уложен выравнивающий слой асфальта. Для удобства автолюбителей основное дорожное покрытие планируют укладывать в ночное время. Но им надо обратить внимание на то, что на указанном участке будет введено ограничение скорости движения. Отметим, что маршртука под №41 будет двигаться по ранее утвержденной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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