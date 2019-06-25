Под Рязанью обнаружили ямы, заполненные трупами животных

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-25T15:39:16+03:00

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Прокуратура проверила информацию, размещенную в СМИ о свалке трупов животных рядом с деревней Бражкино Рыбновского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что рядом с деревней Чурилково расположены четыре биотермические ямы, которые представляют собой бетонированные колодцы. На момент осмотра ямы были закрыты деревянными, бетонными и металлическими крышками. Внутри находились биологические отходы, засыпанные хлорной известью.

При этом эксплуатируют ямы с нарушениями требований законодательства о ветеринарии.

В частности, по данным прокуратуры, ямы переполнены трупами, а вытяжных труб необходимого размера и высоты нет.

«Это может привести к скоплению трупного газа, что создает угрозу возникновения и распространения возбудителей инфекционных заболеваний», - говорится в сообщении.

Кроме того, над ямами нет специального навеса и помещения для вскрытия трупов животных.

По фактам выявленных нарушений прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU