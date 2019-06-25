Рязанский бизнес-омбудсмен прокомментировал ситуацию на «Амке»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-25T16:05:02+03:00

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сообщил, что внимательно следит за ситуацией, развернувшейся на АМК «Рязанский».

- Пока о том, что происходит на «Амке» я знаю только исключительно из СМИ. Никаких обращений от руководителей комбината ко мне пока не поступало, поэтому формально вмешиваться я не могу. Если же такие обращения к нам поступят и действительно подтвердится, что права бизнеса были нарушены, мы обязательно будем его защищать. Но, пока, повторюсь, никаких обращений не было, - отметил Михаил Пронин.

Напомним, 25 июня на АМК «Рязанский» пришли вооруженные люди в масках якобы для выемки документов. При этом часть сотрудников предприятия выстроили вдоль стены, а других и вовсе заблокировали в кабинетах. Кроме того, у работников комбината отобрали мобильные телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU