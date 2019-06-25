В Рязанском художественном училище выпускники защитили дипломные работы
Председателем экзаменационной комиссии был академик Виктор Калинин из Москвы
Актовый зал, где проходила защита работ, был полонФото: Владимир ФРОЛОВ
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24 июня в Рязанском художественном училище студенты, обучавшиеся по специальности «Живопись», защищали свои дипломные проекты. Каждый из молодых художников представлял свою работу, отобранную вместе с руководителем дипломного проекта, и эскизы к ней. Затем экзаменационная комиссия выслушивала мнения рецензентов – либо высказанные лично, либо написанные заранее и переданные в учебное заведение.
В качестве председателя экзаменационной комиссии был приглашен первый вице-президент Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Виктор Калинин, работы которого выставлялись более чем в 30 странах мира.
ИСТОЧНИК KP.RU