2019-06-25T14:34:40+03:00
Звезды

В Рязанском художественном училище выпускники защитили дипломные работы

Председателем экзаменационной комиссии был академик Виктор Калинин из Москвы
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Актовый зал, где проходила защита работ, был полонАктовый зал, где проходила защита работ, был полонФото: Владимир ФРОЛОВ
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24 июня в Рязанском художественном училище студенты, обучавшиеся по специальности «Живопись», защищали свои дипломные проекты. Каждый из молодых художников представлял свою работу, отобранную вместе с руководителем дипломного проекта, и эскизы к ней. Затем экзаменационная комиссия выслушивала мнения рецензентов – либо высказанные лично, либо написанные заранее и переданные в учебное заведение.

В качестве председателя экзаменационной комиссии был приглашен первый вице-президент Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Виктор Калинин, работы которого выставлялись более чем в 30 странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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