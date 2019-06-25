2019-06-25T14:05:07+03:00
Общество

Рязанская пара получила медаль «За любовь и верность»

Вместе Надежда и Николай уже почти полвека
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Семья Ермаковых. Фото: Издательство «Пресса».Семья Ермаковых. Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

Супругам из Сараевского района вручили медаль «За любовь и верность», сообщает издательство «Пресса». Награда присуждена семье Ермаковых из села Новобокино областным оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности

Надежда и Николай женаты уже 45 лет, у них двое детей. По словам Надежды, за все это время они с мужем ни разу серьезно так и не поругались. Сейчас оба уже на пенсии, однако, глава семейства продолжает трудиться – работает на сельхозпредприятии.

Напомним, День семьи любви и верности отмечается ежегодно 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудников рязанского молкомбината «АМКА» заблокировали в кабинетах
В Рязанском художественном училище выпускники защитили дипломные работы
В Рязани на неделю перекроют улицу Колхозную
В борьбе за кресло ректора Рязанского радиоуниверситета осталось трое кандидатов
«Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о конкурсе добрых дел «Классно быть хорошим!»
В Рыбновском районе из-за лесного пожара ввели режим ЧС
Терапевт из Рязанской области – в числе призеров Всероссийского конкурса врачей
На рязанской дороге Audi A6 столкнулся с двумя легковушками
Рязанка через суд добилась, чтобы деньги материнского капитала пошли на оплату ипотеки
Власти обозначили дату открытия движения на улице Татарской в Рязани
В Рязанской области нарушительница из Подмосковья пришла в ГИББД с пачкой денег
В Рязанской области полностью восстановили электроснабжение после мощной грозы
Назначена дата рассмотрения жалобы на арест Сергея Карабасова
В Рязани минирующая моль поразила каштаны
Жильцов рязанской многоэтажки эвакуировали из-за пожара