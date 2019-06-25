Рязанская пара получила медаль «За любовь и верность»
Вместе Надежда и Николай уже почти полвека
Семья Ермаковых. Фото: Издательство «Пресса».
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Супругам из Сараевского района вручили медаль «За любовь и верность», сообщает издательство «Пресса». Награда присуждена семье Ермаковых из села Новобокино областным оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности
Надежда и Николай женаты уже 45 лет, у них двое детей. По словам Надежды, за все это время они с мужем ни разу серьезно так и не поругались. Сейчас оба уже на пенсии, однако, глава семейства продолжает трудиться – работает на сельхозпредприятии.
Напомним, День семьи любви и верности отмечается ежегодно 8 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU