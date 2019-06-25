В Рязани на неделю перекроют улицу Колхозную
Здесь будут ремонтировать теплотрассу
Фото: Яндекс.Карты
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В Рязани на неделю закроют движение на улице Колхозной, сообщает пресс-служба администрация областного центра. Перекрытие необходимо для ремонта теплотрассы.
Движение транспорта закроют в районе дома №8 – с 10 утра среды, 26 июня, до 24 часов вторника, 2 июля.
В период ремонта на дороге установят предписывающие и предупреждающие знаки. Участок огородят.
Напомним, что из-за ремонта теплотрасс в Рязани перекрыты еще два участка: на улице Татарской и в районе площади Свободы. В последнем случае ремонт, и, соответственно перекрытие, затянулись.
ИСТОЧНИК KP.RU