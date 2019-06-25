В борьбе за кресло ректора Рязанского радиоуниверситета осталось трое кандидатов

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-25T12:25:26+03:00

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25 июня на сайте Радиотехнического университета (РГРТУ) появился утвержденный список кандидатов на должность ректора университета. Соискателей осталось трое.

Это проректор по научной работе и инновациям РГРТУ Сергей Гусев, начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Алексей Зимин и исполняющий обязанности ректора РГРТУ Михаил Чиркин.

Также стало известно, что заведующий кафедрой ВПМ РГРТУ Геннадий Овечкин свою кандидатуру снял.

Все соискатели прошли согласование в Министерстве образования и науки РФ.

День проведения конференции по выборам ректора будет отдельно согласован с Минобрнауки России.

ИСТОЧНИК KP.RU