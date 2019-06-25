В борьбе за кресло ректора Рязанского радиоуниверситета осталось трое кандидатов
25 июня на сайте Радиотехнического университета (РГРТУ) появился утвержденный список кандидатов на должность ректора университета. Соискателей осталось трое.
Это проректор по научной работе и инновациям РГРТУ Сергей Гусев, начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Алексей Зимин и исполняющий обязанности ректора РГРТУ Михаил Чиркин.
Также стало известно, что заведующий кафедрой ВПМ РГРТУ Геннадий Овечкин свою кандидатуру снял.
Все соискатели прошли согласование в Министерстве образования и науки РФ.
День проведения конференции по выборам ректора будет отдельно согласован с Минобрнауки России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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