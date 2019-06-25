«Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о конкурсе добрых дел «Классно быть хорошим!»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-25T12:59:24+03:00

К участию приглашаются дети от 5 до 17 лет

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«Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел «Классно быть хорошим!», который проводится шестой год подряд.

К участию приглашаются дети от 5 до 17 лет. На конкурс принимаются реальные истории о хороших и добрых поступках, которые совершили дети. Иллюстрации, фото- и видео-работы приветствуются.

Все победители, лауреаты и участники конкурса получат дипломы. Три главных победителя конкурса получат комплекты спутникового ТВ, 10 призеров, которые займут второе место, получат книги и доступ на образовательные сайты, еще 10 участников, которые займут третье место, получат книги.

Кроме призеров в основной номинации, жюри, как и в прошлом году, определит победителей в десяти дополнительных номинациях:

— «Подари возможность» — номинация для ребят, которые создают возможность чему-то научиться другим детям: ведут кружок, устраивают мастер-классы, занимаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

— «Классное видео» — в номинации оценивается видео-работа;

— «Классное оформление» — в номинации оценивается оформление рассказа о добром поступке, включая презентации;

— «Классная история» — литературная номинация, где оценивается не только история, но и литературные достоинства истории;

— «Лето добра» — в номинации оцениваются добрые дела, совершенные командой школьников за период летних каникул;

— «Добрые дела вместе с родителями» — в номинации оцениваются добрые дела, осуществленные вместе с родителями;

— «Улыбнитесь, волонтеры» — номинация для волонтеров;

— «Не пройди мимо меня» — в номинации оцениваются истории о спасении животного;

— «Журналисты добрых дел» — в номинации оцениваются работы детей, чья активная жизненная позиция, проявившаяся в публикации в СМИ или лично блоге, способствовала бы решению того или иного вопроса;

— «Классный учитель» — оцениваются учителя, мотивировавшие учеников целых классов писать работы.

– Задача нашего конкурса побудить детей на добрые поступки, а глобальная цель конкурса — сделать мир и людей добрее, – говорит главный редактор детского издания «Классный журнала» Алексей Ходорыч. – Каждый год читая тысячи работ, которые приходят на конкурс, мы верим, что способствуем реализации своей цели.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте www.classmag.ru, прикрепить файл с работой или отправить ее по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «Классный журнал» (с пометкой «Классно быть хорошим – 2019»). Положение о конкурсе можно посмотреть по ссылке www.classmag.ru.

Конкурсные работы принимаются до Всемирного дня доброты — 13 ноября 2019 года. Итоги будут подведены в 23 номере «Классного журнала», который выйдет 6 декабря 2019 года. Торжественное вручение призов победителям конкурса пройдет в Московском дворце пионеров в декабре 2019 года.

«Ростелеком» поддерживает конкурс «Классно быть хорошим!» с 2014 года, когда при поддержке компании детский композитор Григорий Гладков написал гимн конкурса. Послушать его в исполнении Театром песни «Талисман» можно здесь.

«Ростелеком» и «Классный журнал» желают успехов участникам конкурса!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU