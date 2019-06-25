2019-06-25T10:37:15+03:00
Происшествия

На рязанской дороге Audi A6 столкнулся с двумя легковушками

Пострадал в итоге сам водитель этой иномарки
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

24 июня около 5:20 в Шацком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 338 км трассы М5 «Урал», сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

34-летний житель Мордовии на Audi A6 врезался в Kia Rio и Ford Focus. Пострадал в итоге водитель Audi – с травмами отправлен в больницу.

Помимо этого ДТП за минувшие сутки в области произошло еще 23 аварии, но в них люди не пострадали – только автомобили. Инспекторы выявили около 2,5 тысячи нарушений ПДД, задержали 5 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанка через суд добилась, чтобы деньги материнского капитала пошли на оплату ипотеки
Власти обозначили дату открытия движения на улице Татарской в Рязани
В Рязанской области нарушительница из Подмосковья пришла в ГИББД с пачкой денег
В Рязанской области полностью восстановили электроснабжение после мощной грозы
Назначена дата рассмотрения жалобы на арест Сергея Карабасова
В Рязани минирующая моль поразила каштаны
Жильцов рязанской многоэтажки эвакуировали из-за пожара
В рязанской Песочне строят новый детский сад
На рязанской дороге около АЗС загорелась легковушка
Рязанский бухгалтер воровала помаленьку, но часто
Несовершеннолетний байкер сбил ребенка на улице рязанского райцентра
На Борковском карьере утонул рязанец
Рязанский железнодорожник украл с рабочего места 7 релейных шкафов
В Рязани из окна своей квартиры выпала женщина
В ДТП у села Красное погиб рязанец, трое госпитализированы
Рязанские кинологи УФСИН соревновались в мастерстве
В Рязани «Приора» сбила 6-летнего ребенка
Крупный лесной пожар в Мордовии тушит рязанский пожарный поезд
Рязанка с помощью поддельных чеков обманула 10 продавцов по объявлениям
Митрополит Марк отреагировал на проведение Международного дня йоги в Рязани
Проезд через улицу Грибоедова в Рязани не откроют еще неделю
В Рязанской области поймали браконьера, застрелившего лося
Охраннику рязанского бара, избившему посетителя, продлили арест
Рязанские дольщики со второй попытки отсудили компенсацию у застройщика
Пропавший неделю назад пожилой рязанец погиб
Рязанскому продавцу предписали уничтожить больше 5 килограммов колбасы
Во вторник в центре Рязани отключат горячую воду – сразу на 25 улицах