На рязанской дороге Audi A6 столкнулся с двумя легковушками

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-25T10:37:15+03:00

Пострадал в итоге сам водитель этой иномарки

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24 июня около 5:20 в Шацком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 338 км трассы М5 «Урал», сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

34-летний житель Мордовии на Audi A6 врезался в Kia Rio и Ford Focus. Пострадал в итоге водитель Audi – с травмами отправлен в больницу.

Помимо этого ДТП за минувшие сутки в области произошло еще 23 аварии, но в них люди не пострадали – только автомобили. Инспекторы выявили около 2,5 тысячи нарушений ПДД, задержали 5 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU