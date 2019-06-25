На рязанской дороге Audi A6 столкнулся с двумя легковушками
Пострадал в итоге сам водитель этой иномарки
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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24 июня около 5:20 в Шацком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 338 км трассы М5 «Урал», сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.
34-летний житель Мордовии на Audi A6 врезался в Kia Rio и Ford Focus. Пострадал в итоге водитель Audi – с травмами отправлен в больницу.
Помимо этого ДТП за минувшие сутки в области произошло еще 23 аварии, но в них люди не пострадали – только автомобили. Инспекторы выявили около 2,5 тысячи нарушений ПДД, задержали 5 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU