В Рязанской области нарушительница из Подмосковья пришла в ГИББД с пачкой денег

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-25T09:10:17+03:00

В свой день рождения она попалась за рулем пьяной и без прав

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В Рязанской области возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки начальнику районного отдела ГИБДД. Подозреваемая – 35-летняя жительница Московской области.

17 июня в Клепиковском районе женщина, которая в тот день отмечала день рождения, управляла автомобилем пьяной и без прав, на чем и была поймана. Желая избежать административной ответственности, два дня спустя она явилась на личный прием к местному главному гаишнику и выложила на сейф в его кабинете 100 тысяч рублей.

Сотрудник полиции деньги не принял, дав толчок уголовному преследованию нарушительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU