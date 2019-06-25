В Рязанской области полностью восстановили электроснабжение после мощной грозы
В Рязанской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате непогоды, сообщает пресс-служба Рязаньэнерго.
Напомним, 24 июня в регионе прошел мощный атмосферный фронт. На несколько районов области пришли гроза, град, ливни и сильный ветер, порывы которого достигали 17 метров в секунду. Основной удар стихии пришелся на Рязанский, Спасский, Старожиловский, Путятинский, Шиловский и Кораблинский районы.
В аварийно-восстановительных работах участвовали 58 бригад (229 человек) и 121 единицы техники.
«Все повреждения в электросетях 6-10 кВ, спровоцированные грозовым фронтом, устранены в нормативные сроки», - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU