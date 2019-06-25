Назначена дата рассмотрения жалобы на арест Сергея Карабасова
8 июля Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда столицы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-руководителю администрации Рязани Сергею Карабасову.
Напомним, чиновника взяли под стражу 14 июня. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Однако адвокат Эдуард Видакас обжаловал постановление районного суда.
- Я считаю избранную в отношении моего подзащитного меру пресечения чрезмерной и несправедливой. Ее избрали в силу тяжести вменяемой статьи, но без учета того, что мой клиент ничего противозаконного не совершал, - сказал корреспонденту «Комсомолки» защитник.
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По мнению экспертов, статью «мошенничество» рязанским чиновникам и подрядчику вменили, чтобы без проблем взять их под стражу и домашний арест (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU