В рязанской Песочне строят новый детский сад

СЕГОДНЯ 19:09 2019-06-24T19:09:24+03:00

Учреждение рассчитано более чем на 200 малышей

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24 июня губернатор Николай Любимов побывал на стройплощадке рядом с «Олимпийским городком» – в новом микрорайоне Песочне возводят детский сад, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Объект стоимостью в 250 млн рублей, 205 из которых региону дали из федерального бюджета, начали строить в мае. В трехэтажном здании поместятся 11 групп по 20 детей.

Сейчас здесь уже возвели фундамент, сделали гидроизоляцию стен подвала и утеплили их, идет кладка стен первого этажа. Сдать объект планируют в начале зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU