В рязанской Песочне строят новый детский сад
Учреждение рассчитано более чем на 200 малышей
Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.
Изменить размер текста:
24 июня губернатор Николай Любимов побывал на стройплощадке рядом с «Олимпийским городком» – в новом микрорайоне Песочне возводят детский сад, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Объект стоимостью в 250 млн рублей, 205 из которых региону дали из федерального бюджета, начали строить в мае. В трехэтажном здании поместятся 11 групп по 20 детей.
Сейчас здесь уже возвели фундамент, сделали гидроизоляцию стен подвала и утеплили их, идет кладка стен первого этажа. Сдать объект планируют в начале зимы.
ИСТОЧНИК KP.RU