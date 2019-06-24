Рязанский бухгалтер воровала помаленьку, но часто

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-24T17:44:31+03:00

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В полицию обратился руководитель одной из рязанских фирм. Его мучили смутные сомнения: как могло случиться, что ФНС требовала уплатить налоги, однако по платежным документам они уже были переведены.

Сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД решили несложную для них задачу. Они проверили бухгалтерскую отчетность фирмы и выяснили, что часть средств, оформленных под видом зарплаты сотрудникам, оплаты услуг ЖКХ и налогов, переводились не по указанным адресам, а на счета узкого круга лиц. Полицейские установили, что подобные операции с небольшими суммами денег происходили с середины 2013 по начало 2018 года почти ежедневно. При этом суммарно «набежало» более 2,6 миллиона рублей.

Оперативники установили, что к хищению денежных средств причастна 31-летняя рязанка. В этот период она работала в фирме бухгалтером. Выяснилось, что владея электронной подписью, довольно юная особа с помощью системы «Клиент-Банк» переводила денежные средства организации на личный счет и счета родственников. В начале 2018 года она уволилась из фирмы.

В отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). При самом худшем раскладе она сможет выйти на свободу только через 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU