В ДТП у села Красное погиб рязанец, трое госпитализированы

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-24T15:07:13+03:00

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40-летний житель Рязани, управлявший ВАЗ-2110, погиб в ДТП у села Красное. Еще три человека госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Напомним, 23 июня в Пронском районе отечественный автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo, после чего сам превратился в груду металла, а иномарка загорелась. Это случилось в 19.10 на 51 километре дороги «Рязань-Скопин».

С различными травмами в больницу доставили 50-летнего водителя Volkswagen из Скопина и его пассажиров – 50 и 17 лет отроду.

ИСТОЧНИК KP.RU