В ДТП у села Красное погиб рязанец, трое госпитализированы
Столкнулись ВАЗ-2110 и Volkswagen Polo
Изменить размер текста:
40-летний житель Рязани, управлявший ВАЗ-2110, погиб в ДТП у села Красное. Еще три человека госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Напомним, 23 июня в Пронском районе отечественный автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo, после чего сам превратился в груду металла, а иномарка загорелась. Это случилось в 19.10 на 51 километре дороги «Рязань-Скопин».
С различными травмами в больницу доставили 50-летнего водителя Volkswagen из Скопина и его пассажиров – 50 и 17 лет отроду.
ИСТОЧНИК KP.RU