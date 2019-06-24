Крупный лесной пожар в Мордовии тушит рязанский пожарный поезд
Рядом с границей Рязанской области на территории Зубово-Полянского района Мордовии полыхает серьезный лесной пожар. На 11.00 понедельника, 24 июня, его площадь составляет 1692 гектара. Горит валежник, оставшийся после пожаров 2010 года.
События разворачиваются в окрестностях поселка Свеженькая, часть которого находится в Рязанской области, часть – в Мордовии. Пожар начался в пятницу, 21 июня. Пламя бушует примерно в двух километрах от рязанской части поселка. В воскресенье, 23 июня, огонь довольно близко подобрался к мордовской стороне. Остановить стихию удалось примерно в полукилометре от домов. В настоящее время пожар локализован, угрозы для населенного пункта не существует.
В тушении пожара участвует пожарный поезд из рязанского райцентра Сасово. Также на месте ЧП находятся сотрудники рязанского «Пожлеса» и районные пожарные расчеты.
По данным МЧС по Рязанской области, огня на территории Рязанской области не было.
Другой лесной пожар на границе Рязанской и Московской областей в районе военной базы «Сельцы» также удалось локализовать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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