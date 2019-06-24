В Рязанской области поймали браконьера, застрелившего лося
Оружие и добычу у него изъяли
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В Сасовском районе сотрудники областного минприроды во время рейда обнаружили следы браконьерства - неизвестный застрелил лося. В полицию тут же поступило заявление для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота».
Подозреваемого совместными усилиями отыскали и задержали:
- В рамках оперативных действий изъяты 2 единицы огнестрельного оружия и продукция охоты, - сообщает главный специалист отдела организационной работы Минприроды Рязанской области Дарья Лобанова.
ИСТОЧНИК KP.RU