В Рязанской области поймали браконьера, застрелившего лося

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-24T11:58:41+03:00

Оружие и добычу у него изъяли

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В Сасовском районе сотрудники областного минприроды во время рейда обнаружили следы браконьерства - неизвестный застрелил лося. В полицию тут же поступило заявление для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота».

Подозреваемого совместными усилиями отыскали и задержали:

- В рамках оперативных действий изъяты 2 единицы огнестрельного оружия и продукция охоты, - сообщает главный специалист отдела организационной работы Минприроды Рязанской области Дарья Лобанова.

ИСТОЧНИК KP.RU