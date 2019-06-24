Во вторник в центре Рязани отключат горячую воду – сразу на 25 улицах

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-24T09:53:33+03:00

ГВС не будет две недели

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Во вторник, 25 июня, из-за профилактики системы отопления горячую воду отключат еще в ряде домов Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации.

До 8 июля ГВС не будет по адресам:

- ул. Введенская, д. 67, д. 94;

- ул. Вознесенская, д. 11, д. 13, д. 15, д. 9;

- Войков переулок, д. 1;

- ул. Горького, д. 27, д. 29а (д/сад №17), д. 32, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 45, д. 49, д. 51 (школа №1);

- ул. Грибоедова, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9;

- ул. Есенина, д. 15б, д. 15, д. 17, д. 17б, д. 17а, д. 19, д. 21, д. 22, д. 27, д. 36, д. 38, д. 46, д. 72/2;

- ул. Затинная, д. 11, д. 5, д. 7, д. 9;

- ул. Лево-Лыбедская, д. 34;

- ул. Ленина, д. 13а, д. 19а, д. 30, д. 36, д. 5а, д. 9;

- ул. Лермонтова, д. 14 (д/сад №96), д. 15, д. 22 (школа №15);

- ул. Маяковского, д. 36;

- ул. Новая, д. 102, д. 51;

- площадь Театральная, д. 7а;

- ул. Подгорная, д. 15, д. 15б, д. 5;

- проезд Грибоедова, д. 5;

- ул. Радищева, д. 10, д. 12, д. 39 (д/сад №1), д. 61;

- ул. Садовая, д. 30;

- ул. Свободы, д. 36, д. 46, д. 66, д. 69, д. 73, д. 75, д. 81;

- ул. Урицкого, д. 2а, д. 22, д. 23а (д/сад №2);

- ул. Фирсова, д. 10а, д. 2, д. 20, д. 23, д. 6 корп. 1 (д/сад №91);

- ул. Фрунзе, д. 18, д. 25, д. 32;

- ул. Циолковского, д. 12, д. 5 корп. 1;

- ул. Электрозаводская, д. 54в, д. 56 (школа №14), д. 79, д. 81;

- ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);

- ул. проезд Яблочкова, д. 7.

Напомним, что с понедельника, 24 июня, горячую воду отключили на семи улицах областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU