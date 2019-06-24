2019-06-24T09:15:16+03:00
Спорт

Защищавший ворота ХК «Рязань» Петр Кочетков задрафтован «Каролиной»

В составе полуфиналистов Кубка Стэнли он будет играть под №36
Антон КОНОВАЛОВ
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Петр Кочетков сыграл за «Рязань» 18 матчей.Петр Кочетков сыграл за «Рязань» 18 матчей.
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Петр Кочетков, защищавший в сезоне 2018-2019 ворота хоккейного клуба «Рязань», выбран на драфте NHL командой «Каролина Харрикейнз». В составе полуфиналистов последнего Кубка Стэнли 19-летний голкипер (25 июня ему исполнится 20) будет играть под №36.

За «Рязань» Кочетков, командированный из клуба-партнера «Сочи», провел 18 матчей, признавался болельщиками лучшим игроком января. Любители хоккея до сих пор добрым словом вспоминают, как он провел автограф-сессию во время домашнего матча с «Челметом», хотя не спал к тому моменту двое суток.

Напомним, Кочетков был первым в окончательном варианте «скаутского» рейтинга драфта NHL среди вратарей не из Северной Америки. Он играл за молодежную сборную на Чемпионате мира – 2019 в Канаде и был признан лучшим вратарем турнира.

Отметим, что помимо Кочеткова на драфте были выбраны 27 россиян - максимум за последние 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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