Автобусы «Москва-Рязань» не пускают на автостанцию – место посадки изменилось

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-23T17:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Автобусы «Москва-Рязань» стали отравляться не с платформы автостанции «Котельники», а с остановки общественного транспорта «Метро Котельники» в паре сотен метров от нее. Об этом сообщил один из подписчиков группы «Новости Рязани ВКонтакте».

- Ищите девушку с нетбуком на крайней остановке со стороны автостанции, - посоветовал автор записи.

В ООО «Славянский экспресс» корреспонденту «Комсомолки» подтвердили, что их автобусы за шлагбаумы действительно не пускают и заверили, что это временно. При этом пока неизвестно, когда конкретно точка отправления станет прежней, так как еще остается некий не решенный с администрацией автостанции вопрос.

Расписание рейсов остается прежним.

ИСТОЧНИК KP.RU