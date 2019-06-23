2019-06-23T17:40:38+03:00
Общество

Автобусы «Москва-Рязань» не пускают на автостанцию – место посадки изменилось

Транспорт отправляется от остановки «Метро Котельники»
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/rznnews62 (Павел МЫСКОВ)Фото: vk.com/rznnews62 (Павел МЫСКОВ)
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Автобусы «Москва-Рязань» стали отравляться не с платформы автостанции «Котельники», а с остановки общественного транспорта «Метро Котельники» в паре сотен метров от нее. Об этом сообщил один из подписчиков группы «Новости Рязани ВКонтакте».

- Ищите девушку с нетбуком на крайней остановке со стороны автостанции, - посоветовал автор записи.

В ООО «Славянский экспресс» корреспонденту «Комсомолки» подтвердили, что их автобусы за шлагбаумы действительно не пускают и заверили, что это временно. При этом пока неизвестно, когда конкретно точка отправления станет прежней, так как еще остается некий не решенный с администрацией автостанции вопрос.

Расписание рейсов остается прежним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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