У рязанского села Красное случилось смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-23T13:41:16+03:00

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22 июня на трассе «Рязань – Скопин» лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Volkswagen. По словам очевидцев, погиб один человек – водитель отечественного автомобиля.

Подписчики сообщества «Подслушано у водителей в Рязани» рассказывают, что авария произошла в вечернее время у села Красное Пронского района. Volkswagen в результате столкновения загорелся, а ВАЗ, чтобы огонь не перекинулся на него, оттаскивали тросом.

Также сообщается, что пострадала семья из трех человек. Официальной информации полиция пока не предоставила.

ДТП в Пронском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU