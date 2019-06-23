2019-06-23T13:41:16+03:00
Происшествия

У рязанского села Красное случилось смертельное ДТП

ВАЗ и Volkswagen столкнулись лоб в лоб
Антон КОНОВАЛОВ
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22 июня на трассе «РязаньСкопин» лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Volkswagen. По словам очевидцев, погиб один человек – водитель отечественного автомобиля.

Подписчики сообщества «Подслушано у водителей в Рязани» рассказывают, что авария произошла в вечернее время у села Красное Пронского района. Volkswagen в результате столкновения загорелся, а ВАЗ, чтобы огонь не перекинулся на него, оттаскивали тросом.

Также сообщается, что пострадала семья из трех человек. Официальной информации полиция пока не предоставила.

ДТП в Пронском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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