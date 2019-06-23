700 военных специалистов покинули стены Рязанского десантного училища

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-23T12:08:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном ордена Суворова дважды Краснознаменном командном училище имени генерала Маргелова 23 июня состоялся 138-й выпуск офицеров и десятый – прапорщиков. В 2019 году в войска вольются более семисот специалистов – из них более пятисот имеют первое офицерское звание.

Начальник аппарата Министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко вместе с ветераном Великой Отечественной войны, почетным гражданином города Рязани Владимиром Инюцыным вручили 12 новоиспеченным лейтенантам золотые медали «За отличное окончание военного образовательного заведения Министерства обороны Российской Федерации». В текущем году 92 выпускника легендарной «десантуры» получили диплом с отличием.

Впервые офицерские погоны по специальности «Применение подразделений связи ВДВ» получили и 10 девушек-выпускниц.

Системой связи будут управлять девушки.Фото: Павел АВЕРИН

- Связь это сердцевина системы управления, которая требует определенных качеств, а женщины по своей внутренней организации больше подходят на эту роль; тем более, что в современном бою роль автоматизированных систем управления возрастает многократно, - подчеркнул экс-командующий ВДВ, а ныне председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов.

За время обучения более двадцати сегодняшних выпускников стали мастерами спорта, а более трехсот – кандидатами в мастера спорта, завоевав при этом награды самого высокого достоинства.

ВДВ: мощь и отвага.Фото: Павел АВЕРИН

ИСТОЧНИК KP.RU