Из затона Цны в Сасове извлекли тело женщины

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-23T09:13:59+03:00

Предполагается, что она утонула по собственной неосторожности

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22 июня в городе Сасово из затона реки Цны извлекли тело 39-летней местной жительницы. Как пишет издательство «Пресса», она утонула в этот же день около 17.00.

Межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области начал доследственную проверку, притом уже сейчас предполагается, что причиной гибели женщины стала ее собственная неосторожность.

Напомним, неделей ранее, 15 июня, в Новомичуринском водохранилище утонул мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU