Две дороги на окраине Рязани приведут в порядок под контролем Елены Сорокиной

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-22T17:36:38+03:00

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22 июня и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина в сопровождении профильного зама Владимира Бурмистрова и руководителей структурных подразделений проинспектировала работу представителей районных префектур, посетив ряд территорий областного центра. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В частности, был проведен осмотр парковочных пространств на улицах Крупской и Костычева – их устройство в 2018 году выполнено не полностью. Подвергся тщательному осмотру и Комсомольский парк – победитель рейтингового голосования, благоустройство которого запланировано на 2020 год. Сорокина дала указание опилить в этом месте сухие деревья.

Энергичный и «жароустойчивый» (столбик термометра был 2 июня выше отметки в 30 градусов) руководитель горадминистрации обозначила ряд проблемных вопросов на улицах Забайкальской и Белякова, и поставила задачи, которые необходимо решить в кратчайшие сроки: окос травы, очистка канав для отвода дождевых и талых вод, ремонт асфальтового покрытия проезжих частей дорог.Выполнение поручений, которые были даны в ходе объезда, Елена Сорокина будет контролировать лично.

Напоминаем, что не взирая на аномальную жару, в субботу 8 июня Елена Сорокина проинспектировала Октябрьский округ.

ИСТОЧНИК KP.RU